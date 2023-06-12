الإسكندرية: حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة في عيد الأضحى

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، القرار رقم 198 لسنة 2023، بشأن خطة استقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك.



وجاءت أبرز مواد القرار على النحو التالي:



أولها: يحظر على كل المواطنين أو محلات الجزارة إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، وفي حال المخالفة يتخذ الحي المختص كل الإجراءات القانونية تجاه ذلك، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، حيث يتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.



وتتولى مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تكثيف الحملات التفتيشية؛ للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال، والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.



وفي حالة المخالفة يتم غلق المحل أو المنفذ لمدة 60 يومًا، وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة، وسداد الغرامات التي نص عليها القانون.



والثاني: التصريح لكل المواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأيام التشريق الثلاثة.



كما يصرح لأصحاب محال الجزارة، وبيع وعرض اللحوم بذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأيام التشريق الثلاثة، وذلك وفقا للاشتراطات الواردة بإحكام هذا القرار.



فيما قرر محافظ الإسكندرية أيضا أن يقوم أصحاب محال الجزارة الراغبين في التصريح لهم بالذبح بالمحال الخاصة بهم أو الراغبين في عمل شوادر ملحقة بالمحال الخاصة بهم لذبح الأضاحي، بالتقدم بطلب مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي، ومحدد به موقع المحل وموقع الشادر المقترح.



ويأتي ذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 11 / 6 / 2023، وحتى يوم الخميس الموافق 22 / 6 / 2023؛ للحصول على التصريح اللازم، وسداد مقابل إجراء المعاينة الميدانية.



ويتم تشكل لجنة تحت الإشراف المباشر لرئيس الحي المختص، وأعضاء من إدارة مرور الإسكندرية، وإدارة شرطة المرافق ومديرية الطب البيطري، ووحدة الرقابة والرصد البيئي بديوان عام المحافظة، وشركة الصرف الصحي، والإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالديوان العام.



فيما تختص اللجنة بالنزول للمعاينة الميدانية بعد انتهاء فترة تلقي الطلبات الخاصة بمحال الجزارة سواء بطلب الموافقة على الذبح بالمحال الخاصة بهم أو التصريح بإقامة الشوادر، وتحديد مدى صلاحية إقامة الشوادر بالمواقع المقترحة.



وفي حال الموافقة يتم منح ترخيص لمقدم الطلب في موعد غايته الإثنين 26 / 6 / 2023 بعد سداد مقابل الخدمة وإعادة الشيء لأصله.



كما تختص اللجنة بالمرور ميدانيا خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من التزام المحال بتطبيق الاشتراطات وفحص أي شكوى ترد من المواطنين في هذا الشأن.



ونوه الشريف، بأن مخالفة إقامة شادر أو الذبح خلال أيام عيد الأضحى بدون تصريح؛ غلق للمحل لمدة ستون يوم ويحصل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة بيئية تقدر بمبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه.