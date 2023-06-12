التليفزيون الألماني يدافع عن معلقة رياضية تعرضت لإهانات جنسية

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نددت القناة الثانية بالتليفزيون الألماني "زد دي إف" بتعرض كلوديا نومان لإهانات جنسية، بعدما أصبحت أول امرأة في التليفزيون الألماني، تقوم بالتعليق على نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووجه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة وكراهية للصحفية الكروية /59 عاما/ خلال المباراة النهائية بين فريقي مانشستر سيتي وانتر ميلان، والتي أقيمت في مدينة اسطنبول، مساء أمس السبت.

كانت نومان المستفيدة من "حصة المرأة"، عرضة لنهج متكرر من الاساءة على منصات التواصل مثل تويتر وتيك توك.

وندد مدير البرامج الرياضية بالقناة، يورك بولوس، بهذا السلوك اليوم الأحد.

وقال بولوس إن "الانتقاد البناء والموضوعي لعملها أمر رائع تماما.. غير أن من غير المقبول تماما، ذلك القدر الكبير من الكراهية والإهانة الذي تعرضت له".

ووصف بولوس، نومان بأنها "معلقة محترفة ومتمرسة، أثبتت ذلك مجددا في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وقبل أسبوع، قامت بالتعليق على المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للسيدات.