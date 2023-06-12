إيران تنفي التفاوض على اتفاق نووي مؤقت مع واشنطن

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نفى الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن التوصل لاتفاق نووي "مؤقت" مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد.

وقال كنعاني في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الرسمية إن التشاور الدبلوماسي مع "الأطراف الأخرى" مستمر عبر "الدول الصديقة".

وأضاف: "لا صحة للتوصل لاتفاق نووي مؤقت أو ترتيبات جديدة لتحل محل الاتفاق النووي القديم. لدينا وجهة نظر مبدئية وواضحة بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة وعملية التفاوض".

وأوضح أن "إيران وضعت سياسة إلغاء الحظر (العقوبات) على رأس جدول أعمالها بالاعتماد على قدراتها الداخلية وعلاقاتها الواسعة مع جيرانها، لكنها لم تتخل عن العمليات الدبلوماسية بهدف رفع العقوبات القاسية والجائرة".

وأكد أن الجانب الإيراني "لم يترك طاولة المفاوضات أبداً، لضمان أقصى قدر من المصالح الوطنية، ولطالما أبدی استعداده لتحقيق ذلك وما يهمنا هو أداء الطرف الآخر وليس تصريحاته الإعلامية".