الخطيب يهنئ جماهير الأهلي ويشيد بجهود كولر واللاعبين

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وجه محمود الخطيب، رئيس النادي، التهنئة والتحية لأعضاء وجماهير الأهلي ومحبيه في كل مكان، بمناسبة الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ١١ في تاريخ النادي الأهلي.

وخص جماهير الأهلي التي زحفت خلف الفريق إلى المغرب لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني، لإحراز كأس البطولة وتحقيق انتصار كبير للأهلاوية والرياضة المصرية.

وأشاد محمود الخطيب بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني والإداري والطبي وكل منظومة الفريق على مدار مشوار البطولة.

وقال إن كل عنصر منهم يستحق التحية والتقدير، خاصة أنهم تعرضوا لضغوط كبيرة ومطبات صعبة، لكن كالعادة كانوا عند حسن الظن وأسعدوا جماهير الأهلي بالكأس الإفريقية والتأهل لكأس العالم للأندية.

وأشار إلى أن ما حققه فريق الكرة من إنجازات هذا الموسم يحمله مسئوليات مضاعفة في الفترة القادمة، تستوجب عليه مضاعفة الجهد واستمرار التركيز لمواصلة مسيرة الانتصارات.