أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" اليوم الاثنين، قيام شركة "ميرسك" العالمية بتوسعة أعمالها التشغيلية واللوجستية في المملكة، من خلال إضافة أهم خدمات الشحن الرئيسية لها التي تربط ميناء جدة الإسلامي، بثلاث قارات كبرى وهي آسيا وأوروبا وأفريقيا.

ويأتي ذلك بهدف تحسين البيئة الاستثمارية، وخدمة المستثمرين، وتمكينهم من النمو والتوسع إقليميا ودوليا، وتحويل المملكة إلى وجهة رائدة للاستثمارات في العالم.

وأضافت شركة "ميرسك" خدمتي شحن ملاحيتين جديدتين: "أيه إي 12" و"أيه إي7" إلى ميناء جدة الإسلامي بوصفه ميناء محوريا ورئيسيا لهذه الخدمات الجديدة؛ واستكمالا لتطوير أعمال ربط الخطوط الملاحية العالمية بموانئ المملكة، مما يعظم الدور الحيوي للقطاع البحري بالمملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية"واس".

وتعمل خدمة الشحن الجديدة "أيه إي7" التي انطلقت في مطلع شهر يونيو 2023 على ربط ميناء جدة الإسلامي بـ 15 ميناء عالميا، هي: نينجبو تشوشان، وشنغهاي، ونانشا، ويانتيان في الصين، وتانجونج بيليباس بماليزيا، وكولومبو بسريلانكا، وطنجة المغربي، وفيليكسستو بالمملكة المتحدة، وهامبورج الألماني، وأنتويرب البلجيكي، ولندن جيتواي، ولوهافر الفرنسي، وصلالة العُماني، وخليفة بأبوظبي، وجبل علي بدبي، وذلك بعدد 12 سفينة، تبلغ طاقتها الاستيعابية 18 ألف حاوية.

فيما تربط خدمة "أيه إي 12" ميناء جدة الإسلامي بـ13 ميناء عالميا، تشمل موانئ جنوب أوروبا، وأفريقيا، وشرق آسيا بعدد 12 سفينة أيضا، تبلغ طاقتها الاستيعابية 15 ألف حاوية.