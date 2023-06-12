محافظ قنا يشهد الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم



شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاحتفالية التي أقامها المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، تحت شعار "نقطة دم تساوى حياة"، وذلك بحضور الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة، والدكتورة دعاء الحداد مدير المركز الإقليمي لنقل الدم، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف كمال، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بقنا، وعدد من ممثلي هيئات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات الخيرية.

وأكد محافظ قنا، تقديم كل أوجه الدعم للمركز الإقليمي لنقل الدم، نظرا لدوره الهام والحيوي في توفير أكياس الدم ومشتقاتها بشكل أمان وكاف وفعال لجميع المرضى والمصابين بكل المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التأمين الصحي ومركز الأورام، على مستوى المحافظة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الأطقم الطبية بالمركز وحثهم على تسخير كل الجهود والإمكانيات لتقديم خدمات طبية مناسبة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن التبرع بالدم يعد واجبا وطنيا من أجل المُساهمة في تلبية احتياجات بنوك الدم وإنقاذ حياة الآخرين، مؤكدا أهمية تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية المشاركة في حملات التبرع، نظرًا لدورها المؤثر في إنقاذ الأرواح وتحسين صحة المرضى والارتقاء بجودة حياتهم.

وأوضح أن اليوم العالمي للتبرع بالدم هذا العام يركز على الدور الثمين والهام الذي يمكن أن يؤديه كل فرد في التبرع بالدم والبلازما لإنقاذ حياة المرضى بالمستشفيات، مؤكدا أن خدمات الدم تواجه العديد من التحديات ليس فقط في إتاحة كميات كافية من الدم بل في ضمان جودته.

فيما قالت مدير المركز الاقليمي لنقل الدم الدكتورة دعاء الحداد، أن هناك مساعي لتقديم خدمات نقل الدم بأعلى معايير الجودة والدقة والكفاءة، متوجه بالشكر لمحافظ قنا على دعمه المتواصل للمركز ، وأثنت على جهود فريق العمل بالمركز على جهودهم في تذليل التحديات وعملهم كفريق واحد من أجل توفر أكياس الدم لكل أهالي محافظة قنا، كما عبرت عن خالص تقديرها لدعم مؤسسات وهيئات وجمعيات المجتمع المدني الشريكة.