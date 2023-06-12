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يرى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الأهلي حقق فوزًا معنويًا للكرة المصرية، مشيرًا إلى قوة الدوري المصري وأنه سيستقبل بعثة المارد الأحمر في مطار القاهرة.

قال أشرف صبحي في تصريحات إذاعية:" الأهلي حقق فوزًا معنويًا للكرة المصرية".

أضاف صبحي:" من الصعب بعد الإخفاقات الفترة الماضية التي واجهناها أن يخسر الأهلي البطولة القارية، سيكون الأمر صعبًا من الناحية المعنوية".

أكد:" لاعبو الأهلي كانوا سيتأثرون نفسيًا حال خسارة دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي".

أشار صبحي:" الدوري المصري قوي للغاية، وأكبر دليل على ذلك أن فريق الوداد لديه ثنائي سبق له التواجد في الدوري المصري، وهذا يؤكد على أن الدوري جاذب للاعبين الأجانب المحترفين".

أتم وزير الشباب والرياضة تصريحاته بالتأكيد على استقباله لبعثة الأهلي فور وصولها لمطار القاهرة قادمة من الأراضي المغربية احتفالًا بتتويجهم بدوري الأبطال.