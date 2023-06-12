وزير المهجرين اللبناني: 89% من الأراضي السورية آمنة لاستقبال أبنائها العائدين

صرح وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين، اليوم الاثنين، بأن المعلومات تؤكد أن 89% من الأراضي السورية أصبحت آمنة لاستقبال أبنائها العائدين.

وقال شرف الدين في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، اليوم الاثنين، أن 90% من السوريين المقيمين في لبنان يرغبون بالعودة، وينتظرون المبادرة اللائقة من الأمم المتحدة والقرار السياسي اللبناني، والتي تعتمد على التنسيق بين الدولة السورية والأمن العام اللبناني ومنظمة شؤون اللاجئين للترحيل الآمن للنازحين.

والاثنين الماضي، أعلن شرف الدين، أنه يجري حاليا الإعداد لزيارة وفد لبناني رسمي إلى سوريا، لمناقشة قضايا مهمة على رأسها ملف النازحين السوريين.

وذكر أن هناك ترتيبات لإجرائه زيارة إلى سوريا، أولها عقد لقاء تشاوري لوزراء لبنان مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي للتفاهم على كل شيء يتعلق بالزيارة.