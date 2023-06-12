أظهرت بيانات حكومية، صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، ارتفاع معدل الاختبارات الإيجابية لكورونا في الصين إلى 40٪ في مايو الماضي، حيث اقترب من الذروة التي شوهدت خلال موجة "تسونامي" الإصابات بفيروس كورونا في نهاية عام 2022.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الأحد، ارتفاع نسبة الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بكورونا في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد بأكثر من خمسة أضعاف منذ أبريل الماضي، لتصل إلى أكثر من 40 ٪ من الذين جرى اختبارهم في نهاية مايو الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم تشهد حالات الإصابة بكورونا ارتفاعا بهذا المستوى منذ أوائل يناير الماضي، عندما بدأت زيادة الحالات، جراء تراجع بكين المفاجئ عن القيود المفروضة في نهاية عام 2022، في الوصول إلى ذروتها.

وفي ذلك الوقت، تم تأكيد إصابة ثلاثة من كل خمسة أشخاص تم اختبارهم في المستشفيات.

كما أعلنت الصين عن 164 حالة وفاة في مايو الماضي من بين أولئك الذين أصيبوا بكوفيد، من بين 2777 حالة إصابة خطيرة، وهو رقم ارتفع بشكل مطرد على مدار الشهر.