رئيس تيار الحكمة العراقي يشيد بجهود إقرار الموازنة في البلاد

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ثمَّن رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم، اليوم الاثنين، جهود مجلس النواب التي أثمرت عن إقرار قانون الموازنة العامة.

ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس تيار الحكمة، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، حث الحكيم مجلس النواب على الشروع بالاستحقاقات التي تليها كقانون النفط والغاز وغيرها من القوانين ذات التماس المباشر مع حياة المواطنين، داعيا الحكومة العراقية لاستثمار هذه الموازنة لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.

وصوّت مجلس النواب العراقي، ليل الأحد /الإثنين، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025 بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.

وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 2ر152 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (3ر48 مليار دولار).