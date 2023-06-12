تراجع توقعات التضخم قصير الأجل في أمريكا لأقل مستوياتها منذ عامين

أظهرت نتائج مسح بنك الاحتياط الاتحادي لنيويورك الأمريكي الصادرة اليوم الاثنين، تراجع توقعات التضخم قصير الأجل في الولايات المتحدة إلى أقل مستوياتها منذ عامين، مع تدهور النظرة المستقبلية للدخل الشخصي وشروط الائتمان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن توقعات التضخم خلال عام قادم تراجعت الشهر الماضي بمقدار 3ر0 نقطة مئوية إلى 1ر4% وهو أقل مستوى لها منذ مايو 2021.

في الوقت نفسه زادت التوقعات للتضخم خلال السنوات الثلاث والخمس المقبلة بمقدار 1ر0 نقطة مئوية إلى 3% و7ر2% على الترتيب.

كما أعرب المستهلكون الذين شملهم المسح الشهري عن شعورهم بالمزيد من القلق بشأن أوضاعهم المالية.

وتراجعت توقعاتهم لنمو دخولهم خلال عام مقبل لأول مرة منذ 5 شهور، إلى 8ر2% مقابل 3% في الشهر السابق. وجاءت نسبة التراجع المتوقع أعلى بين المستهلكين الحاصلين على شهادة المدرسة العليا فقط.

وقالت نسبة أكبر من المستهلكين إن أوضاعهم المالية الآن أسوأ منها قبل عام. وفي الوقت نفسه، قال الكثير من المستهلكين إنهم يتوقعون تشديد شروط الاقتراض خلال عام مقبل.