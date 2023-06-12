المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا: اجتماعات اللجنة الرباعية تحقق نتائج إيجابية

أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا سفير روسيا الاتحادية في دمشق ألكسندر يفيموف، أن اجتماعات اللجنة الرباعية السورية التركية الروسية الإيرانية تحقق نتائج إيجابية.



وقال يفيموف، في تصريحات لصحيفة "الوطن" السورية نشرتها في عددها الصادر اليوم الإثنين، إن انتقال سوريا وتركيا إلى اتصالات عامة مباشرة بعد أكثر من 10 سنوات من تجميد العلاقات الثنائية بينهما يُعدُّ بحد ذاته نجاحاً كبيراً.



وتحدث عن خريطة الطريق الخاصة بتطوير العلاقات السورية التركية، لافتا إلى أنه "يجري حالياً وضع مسودتها، ومن المقرر أن تجري المناقشة الأولى لنص هذه الوثيقة في الوقت القريب".



وقال: "من الصعب في غضون أسابيع أو أشهر قليلة استعادة ما تمّ تدميره على مدى 12 عاماً، إذ ينتظرنا الكثير من العمل الشاق في هذا الاتجاه ويجب الاعتراف بصراحة أن مواقف الطرفين لا تزال بعيدة عن بعضها البعض ".



وبخصوص مسار تطبيع العلاقات السورية – العربية، اعتبر السفير يفيموف أنه في هذه المرحلة يمكن اعتباره أكثر من مُرْضٍ حيث قررت معظم دول المنطقة العودة إلى الاتصالات البناءة مع سوريا.



وأضاف :"أعتقد أنه بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية التي بذلتها موسكو، فإن مسألة أخرى لعبت دوراً كبيراً وهي تغيير مواقف اللاعبين الإقليميين وإدراكهم لحقيقة أن سوريا هي من جميع النواحي إحدى الدول الرئيسية في العالم العربي وهي حرفياً قَلبُه، وأصبح من الواضح أخيراً للكثيرين أنه من دون علاقات جيدة مع الجمهورية العربية السورية من المستحيل تحقيق استقرار حقيقي في الشرق الأوسط".



وأشار السفير الروسي إلى عملية بلاده العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قائلا: "يُمكن أن يكون لعمليتنا العسكرية الخاصة نهاية واحدة وهي تحقيق جميع أهدافها من دون استثناء".



وأكد يفيموف أن العلاقات الاقتصادية السورية الروسية تتطور بشكل مُطّرِدْ، مبيناً أن هناك عدداً كبيراً جداً من المجالات التي تقدم فيها روسيا المساعدة في مجال إعادة إعمار سوريا، وليس فقط في مجال البنية التحتية، وإنما في مجال الإمكانات البشرية والثقافية للبلاد.