إزالة 4 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في إسنا بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا في الأقصر، حملة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن أعمال الموجة 21، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية.

وقالت الوحدة، إن الحملة أسفرت عن إزالة 4 تعديات في المهد بإجمالي مساحة 875 مترا مربعا، وكانت التعديات عبارة عن حفر قواعد وأسوار من الطوب الأبيض والأسمنت.

وأكدت الوحدة، تحرير المحاضر اللازمة لذلك، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكشفت عن مواصلتها تنفيذ أعمال إزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة بكل قوة وحزم.