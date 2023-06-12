تراجع جودة الهواء في نيويورك وواشنطن إلى غير صحية للمجموعات الحساسة

ازدادت جودة الهواء في مدينتي نيويورك وواشنطن سوءا اليوم الأحد إلى درجة غير صحية للمجموعات الحساسة، مع استمرار الدخان والضباب الناجمين عن أسوأ حرائق غابات تشهدها كندا على الإطلاق فوق شمال شرق الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يستمر الضباب الدخاني وإن كان أقل شدة من الأسبوع الماضي، حتى غدا الاثنين مع هطول الأمطار ومساعدتها في تنظيف الهواء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جيم كونولي، خبير الأرصاد في خدمة الطقس الوطنية في أبتون بنيويورك قوله عبر الهاتف "لقد عاد.. يمكنكم رؤية الضباب بالخارج".

وبعد فترة هدوء مؤقتة أمس السبت شهدت فيها معظم منطقة شمال شرق البلاد ساعات قليلة من السماء الصافية والهواء النظيف، بدأت جودة الهواء في التدهور، وتراجعت إلى مستوى معتدل في العديد من المناطق اليوم الأحد، وفقا لخارطة الهواء الآن التابعة لوكالة حماية البيئة. كما تزداد جودة الهواء سوءا في بعض الجيوب بما في ذلك واشنطن ونيويورك، التي تحولت الأسبوع الماضي لفترة وجيزة إلى أكثر المدن الرئيسية تلوثًا في العالم.