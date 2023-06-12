كهربا: التتويج باللقب تكليل لجهود منظومة كرة القدم ‏

قال محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تتويج الفريق بدوري أبطال إفريقيا يعد تكليلًا لجهود منظومة كرة القدم من مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجماهير، خاصة الذين حرصوا على التواجد في مركب محمد الخامس لمساندة الفريق وتشجيع اللاعبين خلال مباراة العودة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد.
وأضاف كهربا: «شاركت في ثلاثة نهائيات بإفريقيا مع الأهلي، وبتوفيق من الله توجت بها، وهو أمر يجعلني دائمًا أفتخر بوجودي ومشاركتي مع الأهلي».
وأشار لاعب الأهلي إلى أنه خاض تجربة إعارة وبعد عودته للفريق توج بكأس مصر والسوبر وإفريقيا، وهو ما جاء بمثابة احتفالية خاصة له وكانت فرحته مضاعفة بعد الفوز بدوري الأبطال.
وأهدى محمود كهربا لقب دوري أبطال إفريقيا إلى أسرته وجماهير النادي التي دعمته طوال الفترة الماضية.