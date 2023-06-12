كهربا: التتويج باللقب تكليل لجهود منظومة كرة القدم ‏

قال محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تتويج الفريق بدوري ‏أبطال إفريقيا يعد تكليلًا لجهود منظومة كرة القدم من مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجماهير، خاصة الذين حرصوا على ‏التواجد في مركب محمد الخامس لمساندة الفريق وتشجيع اللاعبين خلال مباراة العودة في إياب ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد. ‏

وأضاف كهربا: «شاركت في ثلاثة نهائيات بإفريقيا مع الأهلي، وبتوفيق من الله توجت بها، ‏وهو أمر يجعلني دائمًا أفتخر بوجودي ومشاركتي مع الأهلي».

‏ وأشار لاعب الأهلي إلى أنه خاض تجربة إعارة وبعد عودته للفريق توج بكأس مصر ‏والسوبر وإفريقيا، وهو ما جاء بمثابة احتفالية خاصة له وكانت فرحته مضاعفة بعد الفوز ‏بدوري الأبطال.‏

وأهدى محمود كهربا لقب دوري أبطال إفريقيا إلى أسرته وجماهير النادي التي دعمته طوال ‏الفترة الماضية.‏