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كهربا: التتويج باللقب تكليل لجهود منظومة كرة القدم ‏

عمرو فهمي
نشر في: الإثنين 12 يونيو 2023 - 4:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 يونيو 2023 - 4:03 ص

قال محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن تتويج الفريق بدوري ‏أبطال إفريقيا يعد تكليلًا لجهود منظومة كرة القدم من مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجماهير، خاصة الذين حرصوا على ‏التواجد في مركب محمد الخامس لمساندة الفريق وتشجيع اللاعبين خلال مباراة العودة في إياب ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد. ‏

وأضاف كهربا: «شاركت في ثلاثة نهائيات بإفريقيا مع الأهلي، وبتوفيق من الله توجت بها، ‏وهو أمر يجعلني دائمًا أفتخر بوجودي ومشاركتي مع الأهلي».

‏ وأشار لاعب الأهلي إلى أنه خاض تجربة إعارة وبعد عودته للفريق توج بكأس مصر ‏والسوبر وإفريقيا، وهو ما جاء بمثابة احتفالية خاصة له وكانت فرحته مضاعفة بعد الفوز ‏بدوري الأبطال.‏

وأهدى محمود كهربا لقب دوري أبطال إفريقيا إلى أسرته وجماهير النادي التي دعمته طوال ‏الفترة الماضية.‏


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