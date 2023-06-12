إسبانيا تعمل على استخراج رفات ضحايا الحرب الأهلية وديكتاتورية فرانكو

قالت الحكومة الإسبانية إنه سيتم استخراج رفات ضحايا الحرب الأهلية الإسبانية وفترة حكم الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو لأول مرة من أكبر مقبرة جماعية في البلاد.

وقالت وزارة الرئاسة والعلاقات مع المحاكم والذاكرة الديمقراطية إن العمل بدأ اليوم الاثنين لاستخراج رفات 128 شخصا من بين العشرات الذين قتلوا خلال الحرب بين عامي 1936 و1939 وديكتاتورية فرانكو خلال الفترة من عام 1939 وحتى وفاته في عام 1975، وذلك في أعقاب أمر قضائي حاربت من أجله عائلات الضحايا.

وأوضحت الوزارة أن المحكمة سمحت باستخراج رفات الضحايا بناء على طلب من عائلاتهم بعد "التغلب على العديد من العقبات القانونية".

وتم نحت ضريح ضخم في سييرا دي جواداراما، التي توجد بها كنيسة وصليب من الجرانيت يبلغ ارتفاعه 155 مترا، بواسطة نحو 20 ألف عامل كانوا يعملون بالسخرة بين عامي 1940 و1959.

وتشير تقديرات مختلفة إلى أن المقبرة تضم رفات ما يتراوح بين 30 و35 ألف من الضحايا المعروفين والمجهولين من كلا الطرفين المتحاربين المؤيدين لفرانكو والجمهوريين.