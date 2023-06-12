كييف تتهم القوات الروسية بإطلاق النار على قارب نجاة يحمل ضحايا الفيضان وقتل ثلاثة

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اتهمت السلطات في كييف اليوم الأحد القوات الروسية بإطلاق النار على قارب نجاة يحمل أشخاصا كان يجرى إجلاؤهم فى إقليم خيرسون الأوكراني الذي ضربته الفيضانات، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية على تطبيق تيليجرام "الروس إرهابيون جبناء.. أطلقوا النار على مدنيين من الخلف".

وأوضح يرماك أن المصابين عبروا نهر دنيبرو إلى مدينة خيرسون، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.

يذكر أن نهر دنيبرو يفصل الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا عن المناطق الجنوبية من الإقليم التي تسيطر عليها روسيا.

وقالت وزارة الداخلية في كييف إنه كان هناك 21 شخصا على متن القارب وكانوا يحاولون الوصول إلى منطقة آمنة ونشرت صورا للأشخاص الذين تم إنقاذهم.