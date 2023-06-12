أمين المجلس التنفيذي لحزب المحافظين: موافقنا تتحدث عنا ولدينا برنامج انتخابي نعده

قال محمد أمين، الأمين العام للمجلس التنفيذي لحزب المحافظين، إن هيئة مكتب المجلس التنفيذي طالبت بترشيح رئيس الحزب المهندس أكمل قرطام، للانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن هيئات الحزب طرحت وجود ضمانات للدخول للانتخابات بينها: وجود مناخ حقيقي لممارسة الانتخابات، وإجراء تعديل على الهيئة الوطنية للانتخابات، والاعتماد على محضر اللجنة الخاصة في إعلان النتيجة.



وأشار إلى أن «قرطام» أعلن منذ ما يزيد عن عام أن الحزب سيكون مرشحًا للرئاسة في الانتخابات، مشيرًا إلى أن «الحركة المدنية لم تعلن موقفها حتى اللحظة بشأن المرشح الذي ستؤيده».



وذكر أن «البيان الصادر عن الهيئة يهدف للاستعانة بالديمقراطية والمرونة لعمل اشتباك سياسي، وإلقاء حجر في المياه الراكدة بالحياة السياسية في مصر»، نافيًا علم رئيس الحزب به إلا بعد نشره بـ5 دقائق.



ولفت إلى أن «قرطام» ليس بإمكانه التدخل لمنع القرار، مستطردًا: «مصر كبيرة إن يجي لها مرشح في آخر 24 ساعة، لا نريد أن نصل للمرحلة التي وصلنا لها المرة الماضية، نريد انتخابات حقيقية وليس استفتاء».



وأكد أن المواطنين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات لو صدقوا أنها تتسم بمنافسة حقيقية، منوهًا أن مشاركة المواطنين تحل كل المشكلات الاقتصادية التي تقع فيها الدولة.



وعن تشكك البعض في جدية الانتخابات، عقب: «موافقنا تتحدث عنا، رفضنا التعديلات الدستورية لأننا وجدنا أنها عدوان على الشعب المصري وأنه لا يستحق تلك التعديلات من أقدم الدول التي أسست للدساتير والمؤسسات».



واختتم: «مواقفنا سابقة وتتحدث عنا، وتاريخ رئيس الحزب معروف، لدينا برنامج انتخابي وسياسي نعده حاليًا حول ما يحتاجه المواطن في الفترة المقبلة، ونرتب ماذا نريد من الرئيس المقبل».



وطالبت هيئة مكتب المجلس التنفيذي لحزب المحافظين، المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب بالترشح لانتخابات الرئاسية المقبلة.



وتعد هيئة مكتب المجلس الذي انعقد مساء أمس، بمقر الحزب بجاردن سيتي، مذكرة سيتم عرضها على رئيس الحزب والمجلس الرئاسي والهيئة العليا والمكتب السياسي، تتضمن الأسباب السياسية والتنظيمية التي دفعت المجلس التنفيذي لاتخاذ هذا الموقف.