 اليابان: العثور على غرض مشتبه به تم إرساله إلى المحكمة التي تشهد محاكمة قاتل آبي - بوابة الشروق
الإثنين 12 يونيو 2023 11:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم اللقب الإفريقي في كازابلانكا؟
النتـائـج تصويت

اليابان: العثور على غرض مشتبه به تم إرساله إلى المحكمة التي تشهد محاكمة قاتل آبي

طوكيو - د ب ا
نشر في: الإثنين 12 يونيو 2023 - 10:32 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 يونيو 2023 - 10:32 ص

تم إرسال غرض مشتبه به اليوم الاثنين إلى محكمة غرب اليابان، التي من المقرر أن تحاكم المتهم بقتل رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، مما دفع السلطات لإجلاء المتواجدين في قاعة المحكمة.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه كان من المقرر أن تعقد محكمة نارا الجزئية الإجراءات التمهيدية الأولية في وقت لاحق من اليوم بشأن قضية تيتسويا ياماجامي، الذي تم اتهامه بقتل آبي خلال تجمع انتخابي في يوليو العام الماضي.

وقالت المحكمة إنها ألغت الاجراءات المقررة اليوم، التي كان من المقرر أن يعقدها مسؤولو المحكمة وممثلو الادعاء والمحامون لحصر القضايا والأدلة، بالإضافة إلى تحديد موعد للمحاكمة. ووفقا للتقارير، فإن المتهم (42 عاما) كان سوف يحضر جلسة الإجراءات اليوم.

وتعمل الشرطة على تحديد الغرض المشتبه به.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك