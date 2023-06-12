جمال العدل عن تأجيل فيلم «ع الزيرو»: محمد رمضان لم ينسحب خوفا من المنافسة وحريصون على الجودة

رد جمال العدل المُنتج الفني، على الشائعات التي انطلقت بسبب تأجيل فيلم «ع الزيرو»، بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم، التي أرجعت السبب في التأجيل لوجود خلافات بين الشركة ومحمد رمضان وانسحابه من العمل، والخوف من منافسة الأفلام التي ستعرض في موسم عيد الأضحى.

وأكد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أنه لا صحة لما تردد حول وجود خلافات بين الشركة والفنان محمد رمضان، موضحًا أن هناك بعض التحضيرات والمشاهد لم يتم تصويرها بعد.

ونوه إلى أن الشركة لم تتعجل في في الانتهاء من الفيلم حفاظًا على خروجه بجودة عالية وبصورة تحترم الجمهور، مؤكدًا أنه متبقى 8 أيام من التصوير للفيلم بالإضافة إلى بعض المراجعات واللمسات الأخيرة التي يتم وضعها قبل نزول الفيلم للعرض السينمائي.

وعن التخوف من الأفلام المنافسة، رد: «أعظم شيء المنافسة لصالح الجمهور العربي، ومحمد رمضان ونيللي كريم نجوم كبار هنخاف ليه»-على حد تعبيره

وذكر أن أكثر من نصف الأفلام المشاركة في موسم عيد الأضحى، لن يتم طرحها نظرًا لضيق الوقت لدى الكثير منهم، موجهًا اعتذاره للجمهور عن تأجيل عرض الفيلم خلال موسم عيد الأضحى.

وفيلم «ع الزيرو»، من إﺧﺮاﺝ محمد جمال العدل، وﺗﺄﻟﻴﻒ مدحت العدل، وبطولة محمد رمضان، نيللي كريم، شريف دسوقي، شريف سلامة، جومانا مراد، خالد الصاوي وغيرهم.