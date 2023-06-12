المصري يهنئ الأهلي بالفوز بدوري أبطال إفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن النادي المصري برئاسة كامل أبو على عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تهنئته الخاصة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وأعضاء الجهاز الفني والاداري وجميع اللاعبين والجماهير بعد الفوز الحادي عشر ببطولة دوري أبطال أفريقيا وتجاوزه عقبة الوداد المغربي في الدور النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

وجاء البيان على النحو التالي:

مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو على يهنئ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بفوز الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه متمنين للنادي الأهلي ممثل الكرة المصرية دوام التوفيق في مسابقاته القارية والدولية المقبلة.