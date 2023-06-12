وزير الطاقة السعودي: أوبك بلس تتصدى لحالة عدم اليقين في الأسواق

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأحد إن السعودية وحلفاءها في أوبك بلس يحاولون مكافحة "عدم اليقين والمعنويات" في سوق النفط، حيث تدرس المجموعة التعامل مع المتعاملين في البيع على المكشوف.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال الوزير السعودي في منتدى الأعمال العربي الصيني بالعاصمة السعودية في الرياض: "أعتقد أن السوق الفعلي يخبرنا بشيء، وسوق العقود الآجلة يقول لنا شيء آخر.. هذا هو السب في أننا نستمر في اتخاذ تدابير احترازية".

كانت السعودية قد أعلنت الأسبوع الماضي خفضا أحادي الجانب بواقع مليون برميل في اليوم لشهر يوليو.

وجاء القرار بعد اجتماع لتحالف أوبك بلس، وافق فيه منتجون آخرون على تمديد تخفيضاتهم الحالية الخاصة بهم حتى نهاية عام 2024، دون تقديم إجراءات أخرى.

وقال الوزير: "لفهم أوبك بلس اليوم، يتعلق الأمر كله باتخاذ موقف استباقي واحترازي ووقائي".

وقال الأمير عبدالعزيز إن الدول التي تستثمر لتعزيز إنتاجها ستنال مكافأة بحصة أعلى من الإنتاج.

وقال إن المستثمرين الذين يعملون مع مناطق تشمل الجزائر والعراق والإمارات "سيشهدون مزايا الاستثمار في تلك الدول، إذ أنهم يعرفون أن البندول يتأرجح نحو تلك الدول التي يستثمرون فيها".