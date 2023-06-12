الكويت وباكستان توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري المشترك

وقعت القوات المسلحة الكويتية ونظيرتها الباكستانية، اليوم /الأحد/، بمقر وزارة الدفاع الكويتية، اتفاقية تتعلق بتعزيز التعاون المشترك في المجال العسكري والدفاعي بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية -في بيان لها عقب توقيع الاتفاقية- إن هذه الاتفاقية تأتي استمرارا لجهود تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما المجال الدفاعي والعسكري.

وأضافت أنه مَثَّل الجيش الكويتي بمراسم التوقيع، مدير الخطط المشتركة العميد الركن فواز الحربي، ومن الجانب الباكستاني، سفير إسلام آباد لدى الكويت ملك محمد فاروق، وحضر مراسم التوقيع الوفد العسكري الباكستاني الزائر، برئاسة اللواء وسيم افتخار شيما، وعدد من كبار ضباط الجيش الكويتي وممثلين من وزارة الخارجية الكويتية.