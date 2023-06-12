استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، اليوم الاثنين 12 يونيو 2023، فقد سجل سعر الدولار بالبنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

واستقر "اليورو" بالبنك المركزي عند 33.13 جنيه للشراء و33.28 جنيه للبيع، واستقر الجنيه الاسترليني عند 38.75 جنيه للشراء و38.92 جنيه للبيع، واستقر الريال السعودي عند 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتي عند 100.38 جنيه للشراء و 100.81جنيه للبيع.

وفي بنك الأهلي، استقرت أسعار الدولار فى بداية تعاملات اليوم؛ لتصل إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، واستقر سعر اليورو عند 33.0 جنيه للشراء و33.16 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 38.64 جنيه للشراء و38.81 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار الكويتي إلى 99.52 جنيه للشراء و 100.44جنيه للبيع، والريال السعودي سجل نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وفى بنك مصر، سجل سعر الدولار استقرار بداية تعاملات اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، واستقر سعر اليورو عند 33.0 جنيه للشراء و33.16 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 38.64 جنيه للشراء و38.81 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار الكويتي إلى 99.52 جنيه للشراء و100.44جنيه للبيع، والريال السعودي سجل نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.