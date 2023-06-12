رئيس كوريا الجنوبية يأمر باتخاذ تدابير عاجلة للكشف عن المتورطين في جرائم العنف ضد النساء

قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، إن "يول" أمر وزارة العدل اليوم الاثنين باتخاذ تدابير عاجلة للمزيد من الكشف عن هوية المتورطين في جرائم العنف ضد النساء.

وأصدر يون الأمر في الوقت الذي من المقرر أن تصدر فيه محكمة الاستئناف في مدينة بوسان جنوب شرق البلاد الحكم، في وقت لاحق اليوم الاثنين، في قضية رجل ركل امرأة في العشرينات من عمرها في رأسها لتفقد وعيها بعدما تعقبها حتى منزلها في مايو عام 2022، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وقال يون، خلال اجتماع أسبوعي مع كبار مساعديه، إن وزارة العدل يجب أن "تدفع بسرعة لاتخاذ تدابير لتوسيع نطاق الكشف عن هوية مرتكبي جرائم العنف ضد النساء" بحسب السكرتير الرئاسي الأعلى للشؤون الصحفية كيم أون هي.

وحكم على المتهم في قضية بوسان بالسجن لمدة 12 عاما في أكتوبر الماضي، بعد إدانته بتهمة "الشروع في القتل"، لكن المدعي العام غير التهمه إلى "الشروع في الاغتصاب والقتل" وطالبوا بسجنه لمدة 35 عاما في استئناف الحكم.

وفي وقت سابق من يونيو الجاري، كشف مقدم محتوى على "اليوتيوب" عن هوية المتهم وصورته الشخصية بدون الحصول على إذن، مما أثار نقاشا مجتمعيا حول ما إذا كان هذا التصرف مناسبا.