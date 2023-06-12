مجلس الأمن: لجان العقوبات ومراقبة فض الاشتباك لمنطقة الشرق الأوسط تجتمع الخميس

يقدم رئيس لجنة العقوبات على السودان بالأمم المتحدة هارولد أدلاي ايجيمان (غانا)، يوم الخميس، المقبل، تقريره ربع السنوي الخاص بالعقوبات المفروضة على السودان، وذلك وفق ما يقتضيه قرار العقوبات الأممي الصادر برقم 1591، حيث سيقدم السفير ايجيمان عرضا لنشاط وأعمال اللجنة خلال الربع الأول من عام 2023.

كما ستجتمع لجنة العقوبات الخاصة بتنظيم الشباب الصومالي، الخميس القادم، والمشكلة بمقتضى القرار الأممي رقم 751 ، وسيقدم رئيس اللجنة السفير كيميرو أيشكاني (اليابان) تقريرا بعمل اللجنة، بما في ذلك تقييما لجدوى العقوبات في لجم أنشطة هذا التنظيم المتطرف، وذلك عن فترة 120 يوما المنتهية بنهاية مايو الماضي.

ويعقد الخميس القادم اجتماع مغلق لقوة مراقبة فض الاشتباك التابعة للأمم المتحدة بين سوريا وإسرائيل، وسيتحدث فيها مساعد الأمين العام لشئون الشرق الأوسط وآسيا والباسيفيك محمد خالد خياري.

وتقرر انعقاد لجنة التشاور الخاصة بالوضع في جمهورية مالي، يوم الجمعة القادم، بمقر مجلس الأمن بالأمم المتحدة، بحضور رئيس البعثة الأممية المشتركة لتثبيت الأوضاع في مالي وممثل الأمين العام لديها، والذي سيطلع أعضاء مجلس الأمن على عمل لجنته، وذلك في جلسة تقرر أن تكون مغلقة.