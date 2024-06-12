كوريا الجنوبية تسجل أدنى معدل نمو للوظائف خلال أكثر من 3 أعوام في مايو الماضي

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أظهرت البيانات، اليوم الأربعاء، تسجيل كوريا الجنوبية لأدنى معدل نمو سنوي للوظائف منذ أكثر من 3 أعوام خلال مايو الماضي، كما سجلت نسبة البطالة بين الشباب نموا ملحوظا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات مكتب الإحصاء أظهرت أن عدد العاملين بلغ 92ر28 مليون شخص العام الماضي، بارتفاع بواقع 80 ألف شخص مقارنة بالعام الماضي.

ويعد هذا أدنى معدل زيادة للوظائف منذ فبراير 2021، عندما شطبت البلاد 473 ألف وظيفة في ظل جائحة كورونا.

وأضافت كوريا الجنوبية خلال نيسان/أبريل الماضي 261 ألف وظيفة جديدة، عقب إضافة 173 ألف وظيفة خلال مارس الماضي. وتجاوزت الوظائف الجديدة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين حاجز 300 ألف وظيفة.

وقال مسؤول بمكتب الإحصاء" الانخفاض الحاد في عدد الوظائف الجديدة نجم عن تضمين عطلة عيد ميلاد بوذا في فترة استطلاع البيانات في مايو الماضي".

كما يأتي الانخفاض في ظل تراجع الوظائف للذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 بواقع 173 ألف وظيفة، فيما يعد أكبر تراجع منذ يناير 2021، عندما فقدت سول 314 ألف وظيفة للشباب.

كما أظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة لهذه الفئة العمرية بواقع 9ر0 نقطة مئوية لتصل إلى 7ر6%، فيما تعد أكبر زيادة منذ فبراير 2021.

وقال مسؤول" ارتفاع معدل البطالة بين الشباب يرجع بصورة أساسية للتغيرات الديموغرافية وزيادة عدد الساعين للتوظيف بين الشباب".