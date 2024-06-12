الحكم على 3 أشخاص متهمين بقتل صحفي هولندي بالسجن لفترات تصل إلى 28 عاما

السيسي يؤكد اعتزاز مصر باستضافة الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد الذي يعقد بالعاصمة الإدارية

رئيس الوزراء يتابع موقف سداد مستحقات الكهرباء لدى الوزارات والجهات الحكومية

فتاوى الحج (6).. هل تتعدد الكفارات إذا ارتكب المحرم عددًا من محظورات الإحرام؟