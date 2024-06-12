الحكم على 3 أشخاص متهمين بقتل صحفي هولندي بالسجن لفترات تصل إلى 28 عاما

الأكثر قراءة
تامر أمين عن «حصة المليون جنيه» فضيحة وجريمة.. الدولة أحق بملايين الدروس الخصوصية
زكي عبد الفتاح: منتخب مصر عشوائي.. وما حدث مع شوبير جريمة
موازنة النواب: الدعم النقدي للخبز سيوفر 40 مليار جنيه تذهب إلى جيوب غير المستحقين
عروس الشرقية بعد فيديو السحل وقت الزفاف: معمول لنا سحر.. ومحمد مايعملش كده
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
أصدرت محكمة الجنايات في أمستردام حكمها على ثلاثة أشخاص بالسجن لفترات تصل إلى 28 عاما لقتلهم الصحفي الهولندي المتخصص في تغطية الجرائم بيتر ار دي فريس.