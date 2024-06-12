 الحكم على 3 أشخاص متهمين بقتل صحفي هولندي بالسجن لفترات تصل إلى 28 عاما - بوابة الشروق
الأربعاء 12 يونيو 2024 2:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الحكم على 3 أشخاص متهمين بقتل صحفي هولندي بالسجن لفترات تصل إلى 28 عاما

د ب ا
نشر في: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 2:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 2:21 م

أصدرت محكمة الجنايات في أمستردام حكمها على ثلاثة أشخاص بالسجن لفترات تصل إلى 28 عاما لقتلهم الصحفي الهولندي المتخصص في تغطية الجرائم بيتر ار دي فريس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك