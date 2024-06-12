اليابان تقر قانونا لتقييد هيمنة تطبيقات آبل وجوجل

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أقر البرلمان الياباني اليوم الأربعاء قانونا لتعزيز المنافسة في مجال متاجر تطبيقات الهواتف الذكية من خلال تقييد عملية قيام الشركات التكنولوجية الكبرى مثل آبل وجوجل بتحجيم قدرة الشركات الأخرى على بيع وتشغيل التطبيقات على منصاتها.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن القانون سوف يحظر مقدمي أنظمة تشغيل " أي او اس" لابل واندرويد لجوجل للهواتف الذكية ومتاجر التطبيقات ومنصات الدفع من منع بيع التطبيقات والخدمات التي تنافس بصورة مباشرة المنصات الأصلية.

ويهدف القانون لوقف الشركات المهيمنة من حراسة البوابات الإعلامية وإجبارها على المشاركة في منافسة سعرية مع شركات منافسة أصغر أملا في إفادة المستهلكين وتعزيز الابتكار.

كما سوف يمنع القانون الشركات التكنولوجية من إعطاء أولوية لخدماتها في صفحات نتائج البحث على الانترنت.

وتنص عقوبة المخالفين على دفع غرامة تقدر بنسبة 20 % من الإيرادات المحلية للشركة التي يثبت انتهاكها للقواعد. ويمكن أن ترتفع نسبة الغرامة إلى 30% في حال لم تتوقف الشركة عن الممارسات المضرة بالمنافسة.