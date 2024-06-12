فلسطين وباربادوس توقعان إعلانا لتأسيس علاقات دبلوماسية بين البلدين

وقعت فلسطين ممثلة بمندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، وباربادوس عبر الممثل الدائم لها لدى المنظمة الدولية فرانسوا جاكمان، إعلاناً مشتركاً لتأسيس علاقات دبلوماسية بين البلدين، في مقر بعثة باربادوس لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وقرر الطرفان خلال الاعلان الذي جرى الثلاثاء، أن تقوم العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أسس القانون الدولي ولاسيما احترام وتعزيز السلام والأمن الدوليين ومبادئ المساواة بين الدول واحترام السيادة الوطنية والسلامة الاقليمية والاستقلال والمعاهدات الدولية، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

كما وقع الطرفان على مذكرة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لإعلامه رسمياً بتوقيع هذه الإعلان المشترك طالبين تعميمه على باقي البعثات الدبلوماسية.

وحضر التوقيع وفد رفيع المستوى من باربادوس ممثلا بعضو البرلمان ادموند هنكسون ودبلوماسيين في بعثة باربادوس.