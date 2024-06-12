الدنماركي بريسك يخلف سلوت في تدريب فينورد

أعلن نادي فينورد روتردام الهولندي لكرة القدم تعيين المدرب الدنماركي بريان بريسك مدربا جديدا له، خلفا لآرني سلوت الذي انتقل لتدريب ليفربول الإنجليزي.

وذكر بيان للنادي اليوم الأربعاء أن بريسك /47 عاما/ وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات بعد رحيله عن فريق سبارتا براغ التشيكي.

وقال دينيس تي كلوزي، المدير التقني لفينورد، إن بريسك كان "الخيار المنطقي والأفضل من بين جميع المرشحين الآخرين. لقد أظهر أيضا في العديد من الأندية التي تولى تدريبها أن بمقدوره تحسين مستوى اللاعبين".

وقاد بريسك سبارتا للتتويج بلقب الدوري التشيكي عام 2023، للمرة الأولى منذ 9 سنوات، ثم حصل مع الفريق على الثنائية المحلية (الدوري والكأس) في الموسم التالي.

يشار إلى أن بريسك كان يلعب سابقا في صفوف رويال انتويرب البلجيكي وميتييلاند الدنماركي.