المجتمعات العمرانية تحذر من إعلانات عن كمبوند بيوت في المنصورة الجديدة: لم يصدر له قرار تخصيص

حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المواطنين من الانصياع وراء الإعلانات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي وبالطرق الرئيسيةعن مشروع كمبوند "بيوت" بالمرحلة الثانية بمدينة المنصورة الجديدة، مشيرة إلى عدم صدور قرار تخصيص أو قرار وزاري للمشروع.

كما حذرت الهيئة جميع الشركات والأفراد والجهات من الاتيان بأي نوع من أنواع التصرفات قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة ستتخذ الإجراءات القانونية فورا، بحسب بيان لها اليوم.

وأوضحت الهيئة أنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يكون إلا من خلال جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية، وفي ضوء صدور القرار الجمهور رقم 551 لسنة 2019 بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة.