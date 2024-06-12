فحص 1349 مواطناً في قافلة طبية مجانية بقرية بساتين بركات بالشرقية

نفذت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية قافلة طبية علاجية مجانية في قرية بساتين بركات التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة بلبيس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

وأوضح الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أن القافلة قدمت خدماتها من خلال عيادات طبية اشتملت على العديد من التخصصات، ونجحت خلال يومين في توقيع الكشف الطبي المجاني على 1349 مواطناً من أهالي قرية بساتين بركات، وتحويل 9 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أنه تم صرف العلاج اللازم للمرضى مجاناً، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط للمواطنين، وتنفيذ جلسات تثقيفية للأهالي لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها.