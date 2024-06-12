حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره في المواجهات مع إسرائيل

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، مقتل أحد عناصره في المواجهات مع إسرائيل؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 341 قتيلا، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة «الأناضول».

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن بهيج محمد حجازي «هادي»، مواليد عام 1981 من بلدة حاريص في جنوب لبنان، توفي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها منذ أيام.

وأمس الثلاثاء، قُتل قيادي ميداني بارز في حزب الله، في غارة جوية إسرائيلية في جنوب لبنان أوقعت أيضاً ثلاثة قتلى آخرين، كما أفاد مصدر عسكري.

ونعى حزب الله، ليل الثلاثاء-الأربعاء، قائداً بارزاً في صفوفه قضى بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان، قال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس إنه «القيادي الأعلى» في الحزب الذي يقتل منذ بداية التصعيد بين حزب الله وإسرائيل منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وأكّد مصدر مقرّب من حزب الله أنّ القيادي الميداني الكبير قضى بضربة إسرائيلية استهدفت ليل الثلاثاء، بلدة جويا الواقعة في جنوب لبنان على بُعد نحو 15 كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل.