وزيرة الداخلية الألمانية تبحث في سراييفو سبل الحد من الهجرة غير النظامية

وصلت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر اليوم الثلاثاء إلى العاصمة البوسنية سراييفو في زيارة عمل لم يتم الإعلان عنها بشكل مسبق.

وتعتزم الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس إجراء محادثات في سراييفو حول سبل الحد من الهجرة غير النظامية عبر البوسنة والهرسك الواقعة في غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي ومن ثم إلى ألمانيا أيضا.

يشار إلى أن عدد حالات الدخول غير المشروع إلى أراضي الاتحاد الأوروبي عبر البوسنة والهرسك، ارتفع في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لمصادر حكومية في برلين، زاد عدد الأشخاص الذين يدخلون إلى ألمانيا عبر سراييفو بعد تعزيز صربيا لإجراءات التفتيش في مطاراتها. وذكرت هذه المصادر أن عدد المواطنين الأتراك الذين دخلوا إلى البوسنة والهرسك في عام 2023 وصل إلى حوالي 35 ألف شخص بما يتجاوز عدد من غادروها رسميًا. وتابعت المصادر أن عدد المواطنين الروس الذين دخلوا إلى البوسنة والهرسك في ذلك العام بلغ حوالي 14 ألف شخص بالإضافة إلى 6800 صيني.

ويرافق الوزيرة الألمانية في زيارتها رئيس الشرطة الاتحادية الألمانية ديتر رومان. ومن المقرر أن تجري فيزر محادثات مع عدد من الجهات من بينها شرطة الحدود البوسنية والسلطة المركزية المسؤولة عن الأجانب.

وأفادت المصادر الحكومية الألمانية بأن البوسنة والهرسك باعتبارها دولة يُحْتَمَل أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي تحظى بالأولوية فيما يتعلق بالمساعدات المخصصة لتطوير الشرطة من أجل تعزيز الهياكل الشرطة الدستورية لديها.