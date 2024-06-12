تثبيت أسعار الفائدة الامريكية دون تغيير للمرة السابعة

أبقى الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الامريكي" على أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً للمرة السابعة على التوالي، مواصلاً مراقبة تأثير التشديد النقدي الذي بدأ منذ عامين تقريباً، في انتظار الحصول على المزيد من الثقة حيال مسار تباطؤ التضخم نحو هدف 2% قبل بدء تيسير السياسة النقدية.

وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية اجتماعها اليوم الحفاظ على الفائدة عند نفس مستوياتها بين 5.25% و5.5%، والذي تم تحديده في شهر يوليو الماضي، للاجتماع السابع على التوالي، متوافقة مع توقعات السوق، بعد أن أبقت على أسعار الفائدة في اجتماعاتها السابقة في مايو ومارس ويناير وديسمبر ونوفمبر وسبتمبر.

وأوضح الاحتياطي الفيدرالي في بيان أنه في الأشهر الأخيرة، كان هناك المزيد من التقدم المتواضع نحو هدف التضخم البالغ 2% الذي حددته اللجنة". معدلا صياغته السابقة في بيان شهر مايو والتي ورد بها "في الأشهر الأخيرة، لم يحدث المزيد من التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% الذي حددته اللجنة.