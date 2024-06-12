محافظ جنوب سيناء ورئيس القابضة للمياه يناقشان آليات تطوير منظومة المرافق بالمحافظة

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الأربعاء، لمناقشة آليات تطوير وتحسين منظومة المرافق في جنوب سيناء، بحضور الدكتور صلاح بيومي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، واللواء محمد جلال، رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة، والمهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء.

تناول الاجتماع أولويات المشاريع الجاري تنفيذها، وضمان توفير إمدادات المياه للمناطق الحيوية من خلال إنشاء خزانات استراتيجية وروافع لتغذية هذه المناطق، ومناقشة أهم مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي الحالية، وتحديد الاحتياجات الملحة، ووضع تصور لتطوير وتحسين منظومة المرافق، وأهم الحلول العاجلة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بما في ذلك شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، لتنفيذ المشروعات المطلوبة لتلبية احتياجات أهالي جنوب سيناء، معربًا عن سعادته بالتعاون الدائم الذي تقدمه الشركة القابضة للمحافظة.

وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، أهمية تحديث المخطط العام لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، لافتًا إلى أنه جرى حصر الاحتياجات لتوصيل الخدمة، ووضع أولويات مشروعات المد والتدعيم، والإحلال والتجديد على مستوى المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيادة الدعم المخصص للمحافظة، بأهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما عرضت المهندسة، حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، دراسة للاستفادة من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي بالفنادق والقرى السياحية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وكلف المهندس ممدوح رسلان فريق عمل من الشركة القابضة للتوجه إلى محافظة جنوب سيناء لإعداد دراسة متكاملة تشمل الجوانب البيئية والجدوى الاقتصادية.