الجزائر تسدد مسبقا الشطر الثاني من مساهمتها المالية للسلطة الفلسطينية

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، عن قرار بلاده السداد المسبق للشطر الثاني من مساهمتها المالية في ميزانية السلطة الفلسطينية بعنوان السنة الجارية، معربا عن أمله في أن يساهم هذا الإجراء في التخفيف من معاناة سكان غزة.

وجاء قرار تبون، في كلمة تلاها نيابة عنه وزير الصحة عبد الحق سايحي، خلال مؤتمر رفيع المستوى حول الوضعية الإنسانية بغزة الذي تحتضنه العاصمة الأردنية عمان.

وقال تبون:"من منطلق المسؤولية والتضامن تجاه إخواننا الفلسطينيين واتساقا مع النهج الذي تتبعه الجزائر بانتظام في دفع مساهماتها في ميزانية السلطة الفلسطينية وفي الآجال المحددة، يسعدني أن أغتنم هذه السانحة لأعلن قرارنا بدفع، بصفة مسبقة، للشطر الثاني من مساهمة الجزائر المالية بعنوان السنة الجارية".

كما أعرب تبون، عن أمله بأن "يساهم هذا الإجراء في التخفيف من معاناة إخواننا في غزة وأن يشكل مصدر إلهام للأطراف المانحة لزيادة دعمها والمساهمة بشكل فعلي وبناء في إنهاء مأساة الفلسطينيين".

ودعا الرئيس الجزائري إلى تكثيف الجهود وحشد الدعم الدولي للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الجريح، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات فعلية ضد سلطة الاحتلال الصهيوني لإجباره على وقف حمام الدم وتحميله التبعات القانونية والجزائية لجرائمه الشنيعة.