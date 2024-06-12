ميقاتي يبحث مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المستجدات الأمنية في جنوب لبنان

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ، اليوم الأربعاء ، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المستجدات الأمنية في الجنوب وانعكاس الحرب في غزة على الاستقرار في لبنان.

وعقد ميقاتي "سلسلة اجتماعات دبلوماسية في السرايا اليوم تناولت الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان"، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

وضم الاجتماع الموسع بين ميقاتي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي ،سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، وسفراء النمسا رنيه بول إمري، وبلجيكا كوين فرفاك، وبلغاريا لاسن توموف، والتشيك جيري دوليزيل، والدنمارك كريستوفر فيفيك، وفنلندا ان مسكانن، وفرنسا هيرفيه ماغرو، وألمانيا جورج بيرغلين، واليونان دسبينا كوكولوبولو، والمجر فيرنز تشيلاغ، وإيطاليا فابريسيو مارسيللي، وهولندا هانس بيتر فان دير وود، وبولندا برزميسلوا نيسولوواسك، ورومانيا رادو كاتالين ماردار.

وخصص الاجتماع" للتشاور حول المستجدات الأمنية في الجنوب وانعكاس الحرب في غزة على الاستقرار في لبنان".

وجرى التطرق خلال الاجتماع " إلى موضوع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في لبنان. وأبدى السفراء استعدادهم لمساعدة لبنان في هذا الاطار، كذلك تم البحث في ملف النازحين السوريين وانعكاساته على الوضع اللبناني برمّته.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، حتى 28 أيار /مايو الماضي، عن إصابة 1534 شخصاً بينهم 375 حالة وفاة، وأدت إلى أضرار جسيمة في الممتلكات وفي القطاع الزراعي.