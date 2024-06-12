لجان مدينة نصر تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء امتحاني الاقتصاد والإحصاء

استقبلت لجان السعيدية الثانوية وخالد بن الوليد، اليوم الأربعاء، طلاب الثانوية العامة لأداء امتحاني الاقتصاد والإحصاء، في ثانى ايام امتحانات الثانوية العامة.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب في الثامنة والربع من صباح اليوم، لإجراء عمليات التفتيش والاطمئنان على عدم وجود أى متعلقات تخص المواد التي يؤدون الامتحان بها.

واستمر التواجد المكثف لقوات الشرطة، فضلا عن العشرات من أولياء الأمور أمام اللجان ممن حرصوا على التواجد مع ابنائهم أثناء أداء الامتحان.

وتواجدت سيارة إسعاف بالقرب من اللجان للتدخل في حالة وجود أى حالة مرضية داخل اللجنة.

وحرص الطلاب على التواجد امام اللجان من الساعة الثامنة استعدادا للدخول، وأعمال التفتيش، والتي تتم إما عن طريق البوابات الإلكترونية أو من خلال مسئول لجنة الامتحانات.