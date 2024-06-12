تايلاند تبقي على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا فيما ينتعش الاقتصاد

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ترك البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي ثابتا دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي فيما سمح تحسن الاقتصاد وانتعاش التضخم بمساحة لمقاومة دعوات الحكومة بتخفيف السياسات.

وصوتت لجنة السياسة النقدية بستة أصوات مقابل صوت واحد للإبقاء على سعر إعادة الشراء ليوم واحد ثابتا عند نسبة 50ر2 % وهي الأعلى خلال عقد في اجتماع اليوم الأربعاء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويأتي القرار حتى بعدما جددت الحكومة التايلاندية الدعوات للبنك المركزي بخفض معدل الفائدة بواقع ربع نقطة ، قائلة إن المعدل "مرتفع للغاية" وليس متماشيا بالكامل مع إستراتيجية الحكومة للإنفاق وتعزيز النمو.

وأبدى رئيس الوزراء سريتا تافيسين ومسؤولوه رغبتهم كثيرا فى رؤية تكاليف اقتراض أكثر انخفاضا لدعم ثاني أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا، الذي توسع عند سعر فائدة يقل عن 2 % على مدار العقد الماضي.