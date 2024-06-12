حكومة فلسطين تطالب برنامج الغذاء العالمي بشراء المواد الإغاثية من أسواق الضفة وإرسالها لغزة

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، مع نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، مدير العمليات كارل سكاو تعزيز الجهد الإغاثي وتنسيق العمل المشترك في قطاع غزة والضفة الغربية، وزيادة حجم المساعدات الإغاثية.

جاء ذلك بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، ووزير الدولة لشئون الإغاثة باسل ناصر.

واطلع مصطفى من سكاو على جهود برنامج الغذاء العالمي في توفير المساعدات والمواد الإغاثية في قطاع غزة والضفة الغربية، وبحثا رفع نسبة المستفيدين من البرنامج في ظل استمرار حرب الإبادة على الفلسطينيين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ودعا، برنامج الأغذية العالمي إلى شراء المواد الإغاثية من السوق الفلسطينية في الضفة الغربية، وإرسالها إلى قطاع غزة كلما أمكن ذلك، لمساندة الاقتصاد الفلسطيني ودعمه في ظل الأوضاع الصعبة التي يواجهها.

وشدد مصطفى على أهمية تنسيق الجهود بين الجهات الإغاثية والحكومة، وبخاصة برنامج الأغذية العالمي الذي يعد من أكبر موزعي المساعدات في قطاع غزة، وتطوير آلية عمل مشتركة لضمان إيصال المساعدات إلى كل أرجاء قطاع غزة، والمستفيدين من البرنامج في الضفة الغربية خاصة التجمعات البدوية والمناطق المصنفة «ج» والمهمشة بفعل الجدار والاستعمار.



