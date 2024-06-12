مسابقات للمعلومات العامة واكتشاف مواهب في فرع ثقافة طور سيناء

أطلق فرع ثقافة جنوب سيناء، مجموعة متنوعة من الفعاليات بكل قصور الثقافة على مستوى مدن المحافظة، ضمن خطة الأنشطة الصيفية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والتي تنفذ من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وتحت إشراف أحمد فريج، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء.

ونظم بيت ثقافة أبورديس مسابقة في المعلومات العامة للأطفال، تضمن عددًا الأسئلة والأجوبة في العديد من المجالات المختلفة، والتي تهدف إلى بث روح التعاون بينهم من خلال التشاور والتعاون، ونشر الثقافة والمعلومات العامة.

ونظم قصر ثقافة شرم الشيخ، ورشة فنية لاكتشاف وتنمية مواهب في الغناء، وجرى اكتشاف عددًا من المواهب وهم "ملك حبيب، سجي حمادة، كندة أحمد".

كما جرى تنظيم ورشة فنية للمواهب الصغيرة من أبناء مدينة طابا بالقرية البدوية بوادي مراخ بعنوان "الطبيعة في جنوب سيناء"، تضمنت تنفيذ رسومات فنية باستخدام "الورق الأبيض، أقلام الألوان"، وفي بيت ثقافة دهب جرى تقديم حكي وسرد قصصي بعنوان "حادث في طفولته"، و"الولد هو الأفضل"، ضمن سلسلة ألف حكاية وحكاية تأليف يعقوب الشاروني.

وتدور أحداث قصة "حادث في طفولته"، حول أحد الزعماء يروي قصة شجاعته من خلال موقف تعرض له منذ صغره، وكان خائفًا من كلب نائم فلفت انتباه الكلب من صراخه فقام بمهاجمته وعضه، فرد قائلًا على سؤال "تعلمت أن الثبات والشجاعة والمقاومة هي أفضل الطرق لأحمى نفسي من مثل تلك الهجمات الغاشمة، وبعد ذلك لم يجرؤ كلب على الاقتراب منى، وكان هذا أقوى درس تعلمته في حياتي لمواجهة مختلف المواقف، مهما كانت صعبة وقاسية.

فيما تدور قصة "الولد هو الأفضل"، حول ولد يتمني أن يصبح شيء آخر غير خلقته فقام الأب والأم بتعديل سلوكه، وتوعيته بأنه كولد أفضل بطريقة غير مباشرة، فمن خلال ردود الفعل من الوالدين قال الطفل، "الولد هو الأفضل".

وقدم بيت ثقافة أبو زنيمة حكى عن قصة "القرد والعدس"، تأليف أحمد نجيب، وتدور حول القرد فرفور الشقي الذي بأخذ العدس من رجل يجلس تحت الشجرة خلال ذهابه سقط منه العدس، فقام الرجل بعقابه، وحين ذهب إلى والدته قالت له هذا خطاء ثم أخذت فرفور، وذهبت إلى الرجل وقدما له الاعتذار عما حدث، وقامت بإعطائه نقود واشترت منه العدس.