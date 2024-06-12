بدء امتحان الاقتصاد للثانوية العامة

بدأ منذ قليل امتحان الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة، ويؤدي الطلاب في الفترة الثانية امتحان الإحصاء، وتعتبر مادة الاقتصاد والإحصاء من المواد غير المضافة للمجموع الكلي للطالب ولكن بها نجاح ورسوب.

ويتكون كل امتحان من 25 سؤالا اختيار من متعدد فقط، ومخصص لها 25 درجة.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب من الثامنة والربع صباحا للقيام بعمليات التفتيش قبل دخول الطلاب ، وشدد رؤساء اللجان على عدم السماح للطلاب باستخدام أى من وسائل الغش المختلفة، مؤكدين حرصهم على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات، موضحين أنه يتم التنبيه باستمرار على الطلاب أثناء دخولهم اللجان بالتأكد من عدم حيازة أى أجهزة إلكترونية تعرض الطالب للمساءلة القانونية.