النمسا تسحب اعتماد صحفيين روسيين اثنين

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سحبت النمسا اعتماد مراسلين اثنين من وكالة الأنباء الروسية "تاس" في فيينا، حسبما قالت وزارة الداخلية النمساوية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أمس الاثنين عن سحب اعتماد صحفي واحد من وكالة تاس ومطالبته بمغادرة النمسا.

وقالت وزارة الداخلية إن ليس هذا المراسل وحده الذي فقد اعتماده، ولكن أيضا زميله في وكالة "تاس" "بسبب تقييم أمني سلبي من جانب السلطات الأمنية" في أبريل.

ولم يتم تقديم أسباب أخرى. وقالت إن "تاس" يمكن أن تسجل صحفيين آخرين، وسيخضعون لفحص أمني أيضا.



وردا على ذلك، سحبت وزارة الخارجية في موسكو اعتماد صحفي من هيئة الإذاعة النمساوية "او ار اف" في موسكو وطلبت منه مغادرة البلاد.



وأعلنت هيئة الإذاعة العامة أنها لا تستطيع فهم القرار. كما وصفت وزارة الخارجية النمساوية الإجراء المضاد الذي اتخذته موسكو بأنه "غير مبرر على الإطلاق".