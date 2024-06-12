سريلانكا تعتزم إعادة المئات من مواطنيها من الحرب في أوكرانيا

تعتزم سريلانكا إعادة المئات من مواطنيها من الحرب في أوكرانيا.



وذكرت الشرطة في سريلانكا أنه تم استدراج ما لا يقل عن 800 رجل إلى الجبهة عن طريق تعهدات مزيفة للقتال إلى الجانب الروسي. ولم يعرف الرجال موقعهم بالتحديد أو لم يسمح لهم القادة بالمغادرة.



ولهذا السبب من المقرر أن يلتقي ثاراكا بالاسوريا نائب وزير الخارجية السريلانكي بنائب وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف في موسكو الأسبوع المقبل، حسبما أعلنت السفارة السريلانكية في موسكو اليوم. ويأمل المسؤول السريلانكي في الحصول على مساعدة روسيا في استعادة الرجال.



وبحسب تقارير للشرطة، تلقى معظم الرجال وعودا بالحصول على راتب شهري يترواح ما بين مليون و 5ر1 مليون روبيه (3292 و 4938 دولارا) أو وظائف بدون مؤهلات.



وفي الواقع، تم إرسال الرجال إلى الجبهة للقتال ولم يحصلوا على الأموال التي تم التعهد لهم بها، وهي توازي أضعاف الرواتب المعتادة في سريلانكا.