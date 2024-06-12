رابطة يمنية تدعو الحوثيين إلى الإفراج عن 45 موظفا من المنظمات الدولية والمحلية

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أدانت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، اليوم الأربعاء، اختطاف الحوثيين لـ45 شخصاً من موظفي المنظمات الدولية والمحلية وشركات طبية، بينهم خمسة نساء اختطفت إحداهن مع طفليها.

وقالت الرابطة "إننا إذ نستنكر وبشدة هذا العمل اللاإنساني والذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان ولكل المواثيق والأعراف الدولية التي تكفل الحماية للمدنيين والعاملين في المنظمات الإنسانية والحقوقية، فإننا نرفض سياسية الحوثيين القمعية التي تستهدف العاملين مع جهات مصرح لها العمل بشكل رسمي في اليمن".

وأشارت إلى أن "صمت المجتمع الدولي على حملات الاختطاف التي شنها الحوثيون على موظفي وموظفات منظمات حقوقية ومؤسسات مدنية يمثل تواطؤاً مع الجريمة".

ودعت الرابطة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري وممارسة الضغط على الحوثيين للإفراج عن الموظفين المختطفين ، محملة "جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين وسلامتهم".

و أعلنت مصادر حقوقية يمنية ، خلال الأيام الماضية، أن جماعة الحوثي اختطفت عشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية.