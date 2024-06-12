نائب محافظ البحيرة: فتح المجازر طوال أيام عيد الأضحى بالمجان

عقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية، ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية، والمرور والحماية المدنية، وذلك بمجمع دمنهور الثقافي.

وأكدت "بلبع"، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، ضرورة التيسير على المواطنين في إجراءات التصالح وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، وعدم السماح بأي تجاوزات أو مخالفات أخرى.

وشددت نائب محافظ البحيرة، على منع الذبح بالشوارع للتأكد من سلامة وجودة اللحوم حفاظًا على البيئة، مؤكدة رفع درجة الاستعداد وتجهيز كل المجازر مع منع إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين، أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور.

ولفتت إلى فتح المجازر الحكومية بنطاق المحافظة لذبح أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان، مع تكليف الطب البيطري بالكشف على الأضاحي، مؤكدة تكثيف الحملات على الشوارع والأسواق ومحال الجزارة للتأكد من الالتزام بكل القرارات وسلامة المعروض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجهت بتشديد الرقابة على كل الحدائق والملاهي العامة والخاصة، والتأكد من صيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتها للحفاظ على أرواحهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حال مخالفة ذلك، متابعة وتواجـد رؤساء وعناصـر أجهزة النظافة فـي مواقعهم، واستمرار أعمال النظافـة بالميادين والشوارع، والرفع الفوري لأية تجمعات للمخلفات والقمامة ووضع صناديق القمامة بأماكن واضحة حفاظًا على البيئة.

وأشارت إلى تحديد رسوم الخدمات المتكاملة للمخلفات البلدية ورفع كفاءة الأبنية التعليمية وضبط منظومة العمران، وحل المشكلات المرتبطة بها خصوصاً ملف التصالح، والالتزام التام بتنفيذ أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا، ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

فيما استعرضت نائب المحافظ، بعض التقارير الخاصة بإدارات المحافظة للوقوف على الموقف الحالي بها، ومنها عرض إدارة التخطيط والمتابعة لموقف الخطة الاستثمارية، وعرض إدارة أملاك الدولة لموقف (التعديات/ التقنين)، وعرض إدارة التخطيط العمراني لموقف التصالح، وعرض المركز التكنولوجي للكم التراكمي، وكذا تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

بدوره أكد السكرتير العام للمحافظة، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء، وسير العمل ونسب الإنجاز بجميع مراكز المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وكرمت نائب محافظ البحيرة، على هامش اجتماع المجلس التنفيذي، المدن والقرى الفائزة بالجوائز الداخلية بالمحليات بمحافظة البحيرة فئة المراكز والمدن ضمن جائزة مصر للتميز الحكومي، وهي على الترتيب بالنسبة للمدن مدينة "المحمودية - مدينة شبراخيت - مدينة دمنهور - مدينة وادي النطرون - مدينة بدر".

كما كرمت قرى "الأبعادية- دمنهور- قرية فليشان- إيتاي البارود- قرية الوفائية- الدلنجات- قرية سيدي عقبة- المحمودية - قرية النجاح- بدر".