ضرب زلزال بقوة 8ر4 درجة على مقياس ريختر منطقة قريبة من مقاطعة بوان في جنوب غرب كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن إدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية أن مركز الزلزال كان على عمق 8 كيلومترات.



وأوضحت أن مركز الزلزال كان عند التقاء خط عرض 7ر35 درجة شمالا وخط طول 71ر126 درجة شرقا، مشيرة إلى أنه أقوى زلزال يضرب شبه الجزيرة الكورية والمياه المحيطة بها هذا العام.

وهذه هي المرة الأولى منذ نحو عام التي تتعرض فيها البلاد لزلزال بلغت قوته 5ر4 درجة أو أكثر. وفي 15 مايو من العام الماضي، ضرب زلزال بقوة 5ر4 درجة المياه الواقعة قبالة مدينة دونجهاي الساحلية في الشمال الشرقي. وفي فبراير 2018 ، وقع زلزال بلغت قوته 6ر4 درجة في المياه قبالة مدينة بوهانج في جنوب شرق البلاد.