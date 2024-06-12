بايدن وزيلينسكي يعتزمان توقيع اتفاق أمني طويل الأمد على هامش قمة مجموعة السبع

يعتزم الرئيسان الأمريكي جو بايدن والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التوقيع على اتفاق أمني ثنائي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا غدا الخميس.

وكشف مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، عن الاتفاق للصحفيين، اليوم الأربعاء، أثناء رحلة الطيران التي تقل الوفد الأمريكي إلى إيطاليا، التي تستضيف قمة قادة مجموعة السبع التي تستمر يومين في مدينة باري الواقعة جنوبي إيطاليا.

وكانت 15 دولة قد وقعت بالفعل اتفاقات أمنية مماثلة طويلة الأمد مع أوكرانيا، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وقال سوليفان إنه يجرى الآن وضع اللمسات الأخيرة لمفاوضات إدارة بايدن مع كييف.

ولم يكشف سوليفان عن أية تفاصيل محددة بشأن مضمون الاتفاق الذي وصفه بأنه "إطار" لكيفية عمل البلدين معا لمعالجة القضايا الأمنية.

إلا أنه أكد أن الاتفاق لن يتضمن التزاما من جانب واشنطن بنشر قوات أمريكية في أوكرانيا، كما أنه لن يتضمن التزامات بتزويد الولايات المتحدة أنظمة أسلحة محددة لأوكرانيا.

وقال سوليفان: "هدفنا في هذا الصدد واضح".

وأضاف: "نريد أن نظهر أن الولايات المتحدة تدعم شعب أوكرانيا، وأننا نقف إلى جانبهم، وأننا سنواصل المساعدة في تلبية احتياجاتهم الأمنية، ليس فقط في الوقت القريب، بل في المستقبل".

وأشار سوليفان أيضا إلى أن الاتفاق سينص على أن البيت الأبيض سيعمل مع الكونجرس لإيجاد طريقة لتوفير دعم "مستدام" لأوكرانيا.

وقال سوليفان إن الاتفاق الأمني الذي تتفاوض بشأنه كييف يشكل "جسرا" حتى تحصل أوكرانيا على "عضوية حلف شمال الأطلسي في نهاية المطاف."



